Защита историка Дмитриева попросила оправдать его по "нехорошим статьям"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Защита главы карельского отделения "Мемориала" историка Юрия Дмитриева просит суд оправдать его по статьям об изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери и сексуальном насилии над ней, но не отрицает, что он хранил дома деталь оружия, сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

"Сторона защиты просит оправдать подсудимого по "нехорошим" статьям и не отрицает факт хранения части гладкоствольного охотничьего ружья", - сказал Ануфриев "Интерфаксу".

8 июля Дмитриев должен выступить в суде с последним словом.

7 июля прокурор попросил суд приговорить историка к 15 годам лишения свободы.

Член правления международного историко-просветительского общества "Мемориал" Олег Орлов заявил "Интерфаксу", что запрошенное прокуратурой обвинение было для организации ожидаемым.

"То, что обвинение будет просить по максимуму и заказчики этого дела будут хотеть надолго убрать Дмитриева из исторической и общественной жизни, было ожидаемо... Другое дело, что мы все, "мемориальцы", понимаем, уверены и знаем, что он невиновен, что это (дело) сфабрикованное", - сказал он.

По его словам, "Мемориал" в случае обвинительного приговора будет добиваться оправдания Дмитриева.

Член Совета при президенте по правам человека, журналист Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" назвал запрошенное прокуратурой наказание "ужасной, просто кошмарной информацией" и заявил, что Дмитриев должен быть освобожден.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Поводом для претензий к историку официально были названы фотографии приемной дочери, найденные у него на компьютере. Его защита объясняла, что ребенок нездоров и приемные родители фотографировали ее без одежды, чтобы отслеживать ее состояние.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел уже отбытый срок в СИЗО. На том процессе гособвинение требовало для него девять лет в колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.