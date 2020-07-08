Гендиректор "Газпром трансгаз Нижний Новгород" арестован по делу о взятке

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Московский районный суд Нижнего Новгорода в среду арестовал до 17 августа генерального директора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом "Интерфаксу" сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

В свою очередь региональное СУ СКР сообщило о предъявлении Югаю обвинения.

По данным СУ СКР по Нижегородской области, в 2020 году гендиректор "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Югай совместно с начальником управления материально-технического снабжения Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков материально-технических ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров.

Так, по версии следствия, по контракту на поставку оборудования, который был заключен фирмой из Саратова, подельники вымогали и получили от представителя поставщика электронную технику на 450 тыс. рублей и 200 тыс. рублей.

Дело расследуется по статье о получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере (п.п. "а, б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В отношении еще двоих фигурантов (посредника и начальника отдела) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе обыска в рабочем кабинете Югая были изъяты крупные суммы денег, а также электронная техника.

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" эксплуатирует 13 тыс. км магистральных газопроводов на территории Нижегородской, Владимирской, Кировской, Ивановской, Пензенской областей, а также Республики Марий Эл, Чувашии и Мордовии. В "Трансгазе" занято более 10 тыс. сотрудников.

Вячеслав Югай родился в 1963 году в Казахстане. Окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина по специальности "Автоматика и телемеханика", ВЭШ СПбГЭУ. После института начал работать в "Тюментрансгаз" (ООО "Газпром трансгаз Югорск"), где прошел путь от инженера контрольно-измерительных приборов и автоматики до первого заместителя генерального директора. В 2012 году возглавил ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".