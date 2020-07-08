Глава "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" задержан по подозрению во взяточничестве

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали генерального директора "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая, подозреваемого во взяточничестве, сообщается на сайте СУ СКР по региону в среду.

"Продолжается расследование уголовного дела по факту получения взяток должностными лицами ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород", возбужденное по п.п. "а, б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2020 году гендиректор "Газпром трансгаз Нижний Новгород" вместе с начальником управления материально-технического снабжения компании Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков материально-технических ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров.

Так, по контракту на поставку оборудования с фирмой из Саратова на общую сумму свыше 16 миллионов рублей за невыплату неустойки с поставщика на сумму 1 млн 236 тыс. рублей подельники через посредника - сотрудника газотранспортной организации - вымогали и получили от представителя поставщика электронную технику на сумму 450 тысяч рублей и деньги в сумме 200 тысяч рублей.

Электронная техника была передана Югаю, а посредник при получении взятки в сумме 200 тысяч рублей был задержан в июне 2020 года в поселке Починки Нижегородской области. Миних уже заключен под стражу, еще два фигуранта дела отправлены под домашний арест.

В ходе обыска в рабочем кабинете Югая изъяты крупные суммы денег, а также электронная техника - предметы взятки, отметили в СКР. В ближайшее время Югаю будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, говорится в сообщении.

ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" эксплуатирует 13 тыс. км магистральных газопроводов на территории Нижегородской, Владимирской, Кировской, Ивановской, Пензенской областей, а также Республики Марий Эл, Чувашии и Мордовии. В "Трансгазе" занято более 10 тыс. сотрудников.

Югай родился в 1963 году в Казахстане. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина по специальности "Автоматика и телемеханика", ВЭШ СПбГЭУ. После института начал работать в "Тюментрансгаз" (ООО "Газпром Трансгаз Югорск"), где прошел путь от инженера контрольно-измерительных приборов и автоматики до первого заместителя генерального директора. В 2012 году возглавил "Газпром Трансгаз Нижний Новгород".