Защита бывшего гендиректора "Газпром трансгаза НН" попросила оправдать его в суде

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода закончились прения стороны по делу бывшего гендиректора ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в райсуде.

"Судебные прения завершены. Защита в ходе них попросила подсудимого оправдать по всем пунктам обвинения", - сказал он.

На прениях предлагали выступить и самому подсудимому, но он отказался.

Также на последнем заседании суд продлил арест Югаю по 20 августа 2023 года.

"Судебное заседание по уголовному делу отложено на 30 мая для подготовки сторон к репликам по результатам прошедших прений", - добавил представитель суда.

Югай был задержан в июле 2020 года. Его дело поступило в суд в конце 2021 года. Гособвинение попросило приговорить его к 12 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 800 млн рублей.

По данным регионального управления СК, с 2016 года по июль 2020 года обвиняемый неоднократно через посредников - своих подчиненных - получал взятки в виде денег и имущества от представителей фирм-контрагентов "за осуществление беспрепятственной деятельности и общее покровительство". Всего следствием доказано 11 эпизодов взяточничества. Общая сумма взяток превысила 6 млн рублей.

В феврале 2020 года Югай, по данным следствия, фиктивно устроил жену в возглавляемую им организацию, и она незаконно получила свыше 625 тысяч рублей.

Югаю инкриминируются ч.6 ст.290 УК РФ, п."б" ч.5 ст.290 УК РФ, ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном и особо крупном размерах), а также ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Вину он не признал.

В ходе предварительного расследования было арестовано его имущество и денежные средства на общую сумму свыше 16 млн рублей.

Ранее суд признал трех бывших сотрудников данной газотранспортной организации виновными в посредничестве в получении взяток.

Югай возглавил ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2012 году. 9 февраля 2023 года гендиректором компании стал Василий Никитин, до этого момента занимавший должность первого замначальника департамента 308 (транспортировки) ПАО "Газпром".

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" эксплуатирует 13 тыс. км магистральных газопроводов на территории Нижегородской, Владимирской, Кировской, Ивановской, Пензенской областей, а также республик Марий Эл, Чувашия и Мордовия. В "Трансгазе" занято более 10 тысяч сотрудников.