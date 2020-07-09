Задержанного губернатора Фургала проверят на причастность к особо тяжким преступлениям в трех регионах РФ

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время задержания Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Следователи с полицейскими проверяют задержанного по подозрению в организации убийств предпринимателей губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории трех регионов страны, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

Фургала проверять на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области, сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Ранее в четверг представитель СКР сообщила агентству, что хабаровский губернатор был задержан по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Кроме того, ранее были задержаны и арестованы четверо других фигурантов дела, отметила Петренко.

Она отметила, что Фургалу вменяется убийство двух или более лиц, убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пункты "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 33, п.п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Петренко не уточнила имен других фигурантов дела, а также жертв преступлений.