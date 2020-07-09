"Правозащита Открытки" сообщила об обыске у своего координатора в Томске

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в томской квартире координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, сообщили "Интерфаксу" в организации.

"По предварительной информации, в 8:30 по московскому времени к Алексею домой в Томске пришли около десяти силовиков, они проводят обыск в рамках дела ЮКОСа 2003 года", - сказал представитель "Правозащиты Открытки".

По его словам, обыск связан с такими же мероприятиями у московского муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов "Открытой России" и шеф-редактора "МБХ Медиа".

В организации добавили, что связь с Прянишниковым прервалась около 9 утра по московскому времени.

Галямина, один из организаторов кампании против поправок к Конституции "Нет!", сообщила об обысках в своей квартире около 7 часов утра. По ее словам, она сама не в Москве, в квартире только ее сын. Позднее она написала, что адвоката в квартиру не пускают, у сына начался приступ астмы, сама он едет на место.

Также в Москве утром пришли с обысками к координаторам "Открытой России" Татьяне Усмановой и Ольге Горелик, к редактору "МБХ-Меди"а Сергея Простакова, а затем в офис "Открытой России" на Петровке.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов по этой ситуации.

Координатор "Правозащиты Открытки" Прянишников известен тем, что занимается защитой якутского шамана Александра Габышева, представлял в судах различных оппозиционных активистов.