Повторную экспертизу шаману Габышеву проведет психдиспансер, признавший его опасным

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Якутии в пятницу принял решение о проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы шаману Александру Габышеву в Якутском психоневрологическом диспансере, где он сейчас проходит лечение и специалисты которого настаивали на его принудительной изоляции.

Как сообщил "Интерфаксу" координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, экспертизу должны провести в течение месяца. "В приостановлении лечения отказано", - добавил собеседник агентства.

Защита Габышева, которая добилась повторного исследования своего клиента и настаивала на независимой экспертизе, считает данное решение "абсолютно незаконным".

"Нарушен сам принцип независимости эксперта, поскольку административный истец по делу и экспертное учреждение совпадают", - подчеркнул Прянишников. Он добавил, что в настоящее время защита ожидает определение суда, чтобы после его изучения принять решение о дальнейших шагах.

История шамана Габышева

Называющий себя шаманом Александр Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года.

Осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он вынужден был окончательно прервать свой поход.

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в психиатрическую больницу в Якутске. Врачебная комиссия выдала заключение об опасности шамана для окружающих.

2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. 2 июля Верховный суд Якутии признал право шамана на повторное психическое обследование у независимых экспертов.