"МБХ Медиа" сообщило об обысках в своей редакции

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис "МБХ Медиа" в Москве, сообщает в четверг издание.

В сообщении уточняется, что в офис приехала главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло и адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин. "Вместе с ними в офис зашли несколько человек в штатском", - говорится в сообщении.

Кроме того, в офис привезли шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова, у которого ранее закончился обыск в квартире. Затем предполагается его допрос в Следственном комитете РФ.

Ранее сообщалось, что обыски проходят у сотрудников "Открытой России". Поводом для них стало дело ЮКОСа 2003 года. Также стало известно о задержании в Москве директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.

Пресс-секретарь "Открытой России" Константин Фомин сообщил "Интерфаксу", что в движении обыски связывают с подачей заявки на митинг 15 июля против принятых поправок в Конституцию. Заявку подали от кампании "Нет!", инициировала которую "Открытая Россия".

Ранее в четверг с обысками пришли к муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, координаторам "Открытой России" Татьяне Усмановой и Ольге Горелик.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.