Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Российский журналист Аркадий Бабченко Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего РФ в 2017 году.

Соответствующая запись появилась в четверг в реестре на сайте Росфинмониторинга. О причинах такого решения не сообщается.

Бабченко (1977 года рождения) - российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого он жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве. В ноябре 2019 года Бабченко объявил, что покидает Украину из-за несогласия с политикой ее властей.

"Убийство" Бабченко

Громкий инцидент, связанный с Бабченко, произошел на Украине весной 2018 года. Как сообщалось, 29 мая сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что журналиста, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в украинской столице.

На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации сотрудников правоохранительных органов, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.