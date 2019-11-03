Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российский журналист Аркадий Бабченко, в последнее время живший на Украине, покинул эту страну.

Из поста Бабченко в фейсбуке следует, что он уехал из Украины из-за несогласия с политикой действующей украинской власти.

Журналист отметил, что еще полгода назад пообещал: уедет, если на выборах президента Украины победит кандидат, с позицией которого он не согласен. "Все эти полгода у меня в комментариях (в соцсетях - ИФ) слюной захлебывались: Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал", - написал он.

Громкий инцидент, связанный с Бабченко, произошел на Украине весной прошлого года. 29 мая сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что журналиста, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в столице Украины.

На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации сотрудников правоохранительных органов, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.