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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Журналист Аркадий Бабченко объявлен в розыск

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск писателя и журналиста Аркадия Бабченко (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Соответствующая карточка с данными Бабченко размещена в базе розыска министерства без уточнения статьи Уголовного кодекса, на основании которой его разыскивают.

Бабченко - российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого Бабченко жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве. В ноябре 2019 года Бабченко объявил, что покидает Украину из-за несогласия с политикой ее властей.

Аркадий Бабченко МВД РФ
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