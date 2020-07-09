Таможенники задержали санкционные продукты, "замаскированные" под уголь и кукурузные палочки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Смоленские таможенники задержали колонну из четырех фур с санкционными продуктами из Польши и с Украины, замаскированными под другие товары, сообщила пресс-служба таможни.

В них нашли больше 20 тонн сушеного шиповника с Украины, спрятанного за одним рядом древесного угля. Еще около 20 тонн польской свежей ежевики везли под видом кукурузных палочек, а почти 18 тонн польского лука-порея и 17 тонн польских яблок транспортировали как картофельные снеки. Ни один из водителей не предъявил таможенникам документы на груз.

Машины задержали в Суетове Ярцевского района Смоленской области. Их поместили на стоянку для выяснения всех обстоятельств.