Минфин предложил создать правительственную комиссию по борьбе с "санкционкой"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ выступил с предложением создать специальную правительственную комиссию по противодействию незаконному ввозу и обороту в России продовольствия из западных стран, попавшего под российские контрсанкции, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный министерством.

Как следует из пояснительной записки к проекту, основной проблемой борьбы с "санкционкой" в Минфине считают недостаточную согласованность действий чиновников и то, что принятие решений в данной области тормозится одновременной перепиской большого числа ведомств, отмечает издание.

По замыслу авторов инициативы, упомянутую комиссию возглавит один из вице-премьеров РФ. Она будет координировать и вырабатывать единые меры и подходы в борьбе с запрещенными товарами, а также выдвигать соответствующие предложения, которые будут предоставляться на рассмотрение правительства.

Решения по борьбе с "запрещенкой" будут приниматься на заседаниях комиссии голосованием, после чего станут обязательными для исполнения для всех задействованных в подобной работе госорганов, отмечает "Ъ".

Минфин также указывает, что для оценки влияния различных факторов на эффективность борьбы с "санкционкой" членам комиссии понадобится "как можно более полный и оперативный доступ к информационно-аналитическому массиву". Для этого к работе комиссии предлагается подключить Федеральную таможенную службу, которая будет собирать и предоставлять нужную информацию, пишет "Ъ".

"Коммерсантъ" обращает внимание, что актуальность борьбы с оборотом "запрещенки" Минфин не комментирует. Он также не поднимает вопрос, существует ли сейчас, в условиях практически закрытого международного сообщения и падения доходов населения на фоне пандемии коронавируса, рынок запрещенной продукции в РФ, пишет газета.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента РФ Владимира Путина от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Затем в список вошли Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина. С августа 2015 года ввезенная в Россию санкционная продукция уничтожается.