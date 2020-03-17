Незаконная торговля "санкционкой" в Калининграде прекратилась из-за COVID-19

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Калининграде из-за коронавируса прекратилась незаконная торговля санкционными товарами, сообщил глава комитета муниципального контроля города Евгений Чернышев после оперативного совещания в мэрии.

"Закрытие границы с Польшей из-за пандемии коронавируса привело к тому, что незаконная поставка санкционных товаров практически прекратилась. В понедельник (16 марта - ИФ) всех торговцев как ветром сдуло", - рассказал Чернышев.

Ранее сообщалось, что в Калининграде процветала незаконная торговля санкционными товарами из Польши и стран ЕС, которые контрабандно ввозились в регион. В основном это были разные виды продуктов из мяса и молока. "Санкционкой" торговали открыто как на улицах прямо с автомашин и переносных прилавков, так и в небольших магазинах.

Мэрия города, региональные управления Роспотребнадзора и таможни пытались пресечь незаконную торговлю. Товары изымались и уничтожались в большом количестве, а торговцев штрафовали. Однако из-за незначительности наказания продажу "санкционки" остановить до сегодняшнего времени не удавалось.

Польша с 15 марта закрыла границы для иностранцев, запретив любое передвижение легковых машин.

В настоящее время Калининградская область оказалась изолирована от Литвы и Польши, границы с которыми закрыты с двух сторон. При этом движение пассажирских транзитных поездов через Литву не остановлено.

Российские власти в середине марта закрыли иностранцам въезд через границу РФ с Польшей и Норвегией.