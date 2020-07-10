Екатеринбургская епархия обеспечит участников "Царских дней" масками

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Церковные службы и крестный ход в рамках "Царских дней" в Свердловской области пройдут с соблюдением санитарных норм, участникам раздадут маски, а в храмах верующим будут мерить температуру, сообщил представитль Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

Он выразил надежду, что все мероприятия пройдут в обычном масштабе, но будут безопасны для здоровья людей. Епархия с помощью помощников планирует обеспечить на мероприятиях социальную дистанцию.

"Царские дни" пройдут в Свердловской области с 12 по 20 июля.

Крестный ход - одно из ключевых событий "Царских дней", проводимых в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. В ночь на 17 июля верующие проходят по маршруту, которым в 1918 году останки членов семьи Романовых были доставлены для уничтожения в урочище Ганина Яма с места их убийства из дома Ипатьева, где позднее был возведен Храм-памятник на Крови.

В 2018 году участниками крестного хода в ночь 100-летия расстрела царской семьи стали 100 000 человек. В 2019 году ожидалось, что участниками крестного хода станут десятки тысяч людей.