Мятежный уральский монах решил провести свой крестный ход

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Схимонах Сергий (Романов), которого суд Екатеринбургской епархии лишил сана, 17 июля запланировал крестный ход вокруг Среднеуральского женского монастыря во время "Царских дней", сообщил на YouTube его соратник Всеволод Могучев.

Он уточнил, что такой маршрут крестного хода избран "во избежание очередных провокаций".

Могучев также зачитал ответ схимонаха на письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Митрополит в открытом обращении сетовал, что проповеди Сергия "полны не только глупостей, чего не должно быть в словах проповедников, но и, что самое страшное, клеветы и лжи", что он восхваляет Сталина, во время правления которого преследовали и убивали священников. Митрополит также упрекнул схимонаха в неповиновении и в использовании для канала общения интернета и видеороликов, будто он "не схимник, а модный блогер" и совсем недавно не обличал интернет как духовно вредную территорию.

""Я не мужик, которого занесло, и не блогер. Вы забыли Святое Евангелие. Не судите, да не судимы будете. Господь Иисус Христос сошел в ад. Бог — это слово. И словом я вошел в интернет. Обличаю зло и носителей зла. Так как считаю, что вы — экуменист и еретик. И жду от вас покаяния", - ответил схимонах через соратника.

Он призвал митрополита определиться, кто он - "либо администратор и политик, либо кающийся грешник", и "вспомнить, сколько стоило благословение на строительство храма "Святой Софии, Премудрости Божией". Сергий напомнил, что уже 20 лет служит богу и участвовал в строительстве пяти монастырей.

Череда памятных мероприятий в рамках "Царских дней" на территории Свердловской области запланирована с 12 по 20 июля. Как сообщает епархия, в регионе пройдут музейные и библиотечные выставки, концерты и встречи с историками, писателями, божественная литургия и малый крестный ход.

Весной схиигумену запретили проповедовать, а затем запретили в служение за ковид-диссидентство, проклятия в адрес тех, кто закрывает храмы из-за эпидемии, и неповиновение. В июне он "захватил" Среднеуральский женский монастырь, духовником которого является, позвал казаков в качестве охраны и до сих пор отказывается покидать обитель.

Суд Екатеринбургской епархии 3 июля признал схиигумена Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. Утвердить решение суда должен патриарх.

7 июля светский суд в Верхней Пышме рассмотрит административный протокол на монаха. Ему вменяют часть 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).