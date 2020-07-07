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Мятежный уральский монах решил провести свой крестный ход

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Схимонах Сергий (Романов), которого суд Екатеринбургской епархии лишил сана, 17 июля запланировал крестный ход вокруг Среднеуральского женского монастыря во время "Царских дней", сообщил на YouTube его соратник Всеволод Могучев.

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Он уточнил, что такой маршрут крестного хода избран "во избежание очередных провокаций".

Могучев также зачитал ответ схимонаха на письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Митрополит в открытом обращении сетовал, что проповеди Сергия "полны не только глупостей, чего не должно быть в словах проповедников, но и, что самое страшное, клеветы и лжи", что он восхваляет Сталина, во время правления которого преследовали и убивали священников. Митрополит также упрекнул схимонаха в неповиновении и в использовании для канала общения интернета и видеороликов, будто он "не схимник, а модный блогер" и совсем недавно не обличал интернет как духовно вредную территорию.

""Я не мужик, которого занесло, и не блогер. Вы забыли Святое Евангелие. Не судите, да не судимы будете. Господь Иисус Христос сошел в ад. Бог — это слово. И словом я вошел в интернет. Обличаю зло и носителей зла. Так как считаю, что вы — экуменист и еретик. И жду от вас покаяния", - ответил схимонах через соратника.

Он призвал митрополита определиться, кто он - "либо администратор и политик, либо кающийся грешник", и "вспомнить, сколько стоило благословение на строительство храма "Святой Софии, Премудрости Божией". Сергий напомнил, что уже 20 лет служит богу и участвовал в строительстве пяти монастырей.

Череда памятных мероприятий в рамках "Царских дней" на территории Свердловской области запланирована с 12 по 20 июля. Как сообщает епархия, в регионе пройдут музейные и библиотечные выставки, концерты и встречи с историками, писателями, божественная литургия и малый крестный ход.

Весной схиигумену запретили проповедовать, а затем запретили в служение за ковид-диссидентство, проклятия в адрес тех, кто закрывает храмы из-за эпидемии, и неповиновение. В июне он "захватил" Среднеуральский женский монастырь, духовником которого является, позвал казаков в качестве охраны и до сих пор отказывается покидать обитель.

Суд Екатеринбургской епархии 3 июля признал схиигумена Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. Утвердить решение суда должен патриарх.

7 июля светский суд в Верхней Пышме рассмотрит административный протокол на монаха. Ему вменяют часть 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

Сергий Романов Екатеринбургская епархия коронавирус Екатеринбург Среднеуральский монастырь Верхяя Пышма митрополит Кирилл

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