Сокуров предложил снять картину о прокурорах из дела историка Дмитриева

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Режиссер, член Совета при президенте по правам человека Александр Сокуров предложил художественно и документально осмыслить жизнь обвинителей, участвующих в деле историка Юрия Дмитриева и аналогичных. Он сказал это на пресс-конференции правозащитного центра "Мемориал".

"Мне, как режиссеру, хотелось бы увидеть обвинителя, узнать, что это за человек, как он воспитывался, где получал образование, кто вокруг него, что говорят его коллеги прокуроры, сотрудники ФСБ в этом регионе, о чем они говорят вечером в ресторане, утром со своей семьей, что это вообще такое, как это", - сказал он.

У самого Сокурова "не хватит возможностей создать какое-то художественное произведение, чтобы понять, как это возможно".

"Хотелось бы, чтобы люди, которые пришли за нами, сделали документальное исследование об этих людях, которые принимают эти решения, создать кинематографические и литературные произведения. Солженицына нет с нами, никто не подхватил его эстафетную палочку. Мы приходим к тому, что нам обязательно надо, чтобы дело, начатое Солженицыным, не было забыто, не пропало в прошлом", - добавил он.

Режиссер призвал "очень внимательно смотреть за людьми, которые день за днем осуществляют оперативную работу, чтобы потом осмыслить, как такое может быть, что это вернулось, вошло в реальную жизнь, как будто не было усилий Солженицына, тех, кто боролся за демократические перемены в стране".

Если Петрозаводский городской суд 22 июля приговорит Дмитриева к 15 годам колонии, как просил гособвинитель, "это станет переломным моментом", отметил Сокуров и добавил с сожалением, что активизировать СПЧ не удается.

"Какие другие силы могут воздействовать на общественное пространство, заставить резко развернуть внутреннюю ситуацию в стране, не знаю", - подчеркнул он.

Президент Фонда Солженицына Наталья Солженицына заявила, что "Юрий Алексеевич прекрасно держится, но он немолод, нездоров, мы должны сделать все возможное, чтобы вырвать его из этих неправосудных лап".

Главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева судят по обвинению в изготовлении детской порнографии с фотографиями приемной дочери, в сексуальном насилии над девочкой и в незаконном хранении деталей охотничьего ружья. Он признает вину только в хранении детали оружия. В "Мемориале" его дело считают заказным.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в СИЗО.

14 июня того же года Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.