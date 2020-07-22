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В "Мемориале" приговор Дмитриеву назвали неправосудным

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Приговор лидеру карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву неправосуден, заявил член првлеиня общества Олег Орлов. Он считает, что историк "признан виновным в том, что он не совершал".

По его словам, беспочвенность обвинений в части порнографии и насильственных действий сексуального характера была очевидна с самого начала. "А хранение обломков ржавого ружья он изначально признавал", - отметил Орлов.

Он приветствовал тот факт, что суд оправдал Дмириева по статьям, которые вменялись ему на первом процессе.

Член Совета при президенте по правам человека Николай Сванидзе назвал приговор фактически оправдательным.

"Это опять фактически в реалиях нашего странного суда оправдательный приговор. Оскорбительно, что его все-таки признали виновным в сексуальном насилии над собственной приемной дочерью. Логики нет, если б действительно был виновен в насилии в отношении приемной дочери - казалось бы, надо на 15 лет сажать, но 3,5 года - значит, он невиновен. У нас просто оправдательных приговоров не выносят, чтобы следствие не оказалось виновным", - сказал Сванидзе "Интерфаксу".

Он отметил, что "в данном случае такой приговор радует, он лучше, чем если бы невиновного правозащитника посадили бы на долгий срок".

Петрозаводский городской суд на закрытом заседании признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии, как сообщил адвокат Виктор Ануфриев. Он подсчитал, что в этом случае его подзащитный сможет освободиться в середине ноября.

Прокурор просил назначить Дмитриеву 15 лет колонии. Историку вменяли изготовление детской порнографии, насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери и незаконное хранение оружия. Защита просила его оправдать по первым двум обвинениям, но говорила, что он готов признать, что хранил фрагмент ружья.

Сандармох Юрий Дмитриев Петрозаводск Петрозаводский городской суд Мемориал СПЧ Олег Орлов Николай Сванидзе

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