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В Ингушетии задержан депутат республиканского парламента Белхороев

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержан депутат Якуб Белхороев. С ним работают следователи", - сказал источник.

По его данным, Белхороев является внуком почитаемого в республике духовного наставника Батал-хаджи Белхороева и одним из лидеров баталхаджинской религиозной организации.

Другой источник в правоохранительных органах региона сообщил "Интерфаксу", что задержание может быть связано с расследованием убийства главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

"В рамках "дела Эльджаркиева" проводятся задержания в Ингушетии и за ее пределами. По предварительным данным, задержание Белхороева может иметь отношение к этому расследованию", - сказал источник.

По данным источника, Белхороев был задержан после допроса других участников дела. "На допросах ранее задержанные подозреваемые указали на возможную причастность Белхороева к делу", - сказал источник.

Между тем третий источник, близкий к следствию, утверждает, что правоохранительные органы задержали депутата Белхороева по экономическому делу.

"Белхороев задержан не по делу об убийстве начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а по экономическому делу", - сказал собеседник "Интерфаксу".

При этом, как отметил источник, расследование ведёт тот же следователь.

Ранее по делу об убийстве начальника центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата был арестован племянник Якуба Белхороева.

С 2016 года он является депутатом Народного собрания республики шестого созыва, членом фракции "Единая Россия" в региональном парламенте, входит в комитет по образованию, культуре и связям с религиозными организациями.

До избрания депутатом работал главой городского Совета Магаса и управляющим региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Ингушетия Якуб Белхороев

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