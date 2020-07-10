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Ингушский депутат задержан по делу о растрате 17 млн рублей из Фонда соцстрахования

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Депутат Народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев подозревается в хищении 17 млн рублей республиканского Фонда социального страхования (ФСС) в бытность главой фонда, ему будет предъявлено обвинение в растрате, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

В сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс", говорится, что в ближайшее время с участием Белхороева пройдут следственные действия, ему будет предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). Следствие намерено просить о его аресте.

По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, своих родственников и людей из близкого окружения.

Белхороев является внуком почитаемого в республике духовного наставника Батал-хаджи Белхороева и одним из лидеров баталхаджинской религиозной организации. С 2016 года Якуб Белхороев является депутатом Народного собрания республики шестого созыва, членом фракции "Единая Россия" в региональном парламенте, входит в комитет по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. До избрания депутатом работал главой городского совета Магаса и управляющим региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Ранее в пятницу о задержании Белхороева сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Другой источник в правоохранительных органах региона сообщил "Интерфаксу", что задержание может быть связано с расследованием убийства главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. По его словам, Белхороев был задержан после допроса других участников дела, которые на допросах "указали на возможную причастность Белхороева к делу".

Ранее по делу об убийстве начальника центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата был арестован племянник Якуба Белхороева.

Между тем третий источник, близкий к следствию, утверждал, что правоохранительные органы задержали депутата Якуба Белхороева по экономическому делу.

При этом, как отметил источник, расследование ведет тот же следователь.

Ингушетия Якуб Белхороев

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