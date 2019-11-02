Начальник Центра "Э" Ингушетии и его брат застрелены в Москве

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Начальник ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев был убит на улице Академика Анохина на западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

Также застрелен младший брат Эльджаркиева, также полицейский.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

По информации источника, в распоряжении следствия имеется запись с камеры видеонаблюдения, установленной над входом в подъезд, напротив которого было совершено двойное убийство. На съемке с камеры видно, что убийца пришел пешком, прошел насквозь через проходной двор, сделал несколько выстрелов в направлении жертв, а затем контрольные выстрелы в голову. Злоумышленник, который был одет в красную куртку с черными полосками по бокам, темные штаны и шапку, бегом покинул место преступления.

Орудие убийства пока найти не удалось. Предположительно убийца стрелял из пистолета Макарова. На месте найдены гильзы от патронов калибра 9мм, сказал источник.

Разыскивается автомобиль BMW, на котором предположительно скрылся преступник. В городе введён план "Перехват".

В столичном ГУ МВД подтвердили стрельбу на улице Академика Анохина.