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В Госдуме допустили отмену "дня тишины" перед выборами

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "День тишины" перед голосованием в России можно отменить как устаревший институт, считает первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов (фракция "Справедливая Россия").

Он уточнил, что идея об отмене "дня тишины" еще не оформлена как законопроект, но "она обсуждается".

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что обсуждается вопрос об использовании в ходе выборов ряда норм, которые действовали во время голосования по поправкам в Конституцию. В частности, предлагается отменить "день тишины".

"День тишины" обязательное требование избирательного законодательства РФ, которое накладывает запрет на проведение агитации в день перед выборами.

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