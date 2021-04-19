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Думский комитет одобрил отмену "дня тишины" перед выборами

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил ко второму чтению поправку к законопроекту № 1009094-7, по которой при многодневном голосовании агитация должна заканчиваться с началом первого дня голосования, а не за сутки до него.

В результате предвыборная агитация будет запрещена только в дни голосования, уточнили в аппарате комитета.

Поправку подготовили несколько депутатов во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой. Также среди авторов инициативы - первый зампред фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) и зампред фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.

Думский комитет также одобрил ко второму чтению поправку о недопустимости снятия кандидата с выборов из-за "очевидных" ошибок в поданных им документах, если избирком не известил кандидата об их наличии.

В частности, суд не сможет отменить решение избиркома о регистрации кандидата на выборы из-за ошибок в поданных им при выдвижении документах, если эти нарушения были "очевидны" для избиркома, но он не известил кандидата об их наличии. В число таких "очевидных" включаются лишь нарушения, которые можно обнаружить без проведения проверки представленных в документах сведений.

Как объяснил член комитета по контролю и регламенту Дмитрий Ламейкин, эту поправку подготовили во исполнение постановления Конституционного Суда от 12 марта 2021 года. Решение КС было принято было принято по жалобе Сергея Цукасова, в 2019 году снятого с выборов в Мосгордуму по иску из-за ошибки в поданных документах. По словам Цукасова, суд отменил его регистрацию, потому что в его документах не было пометки "отсутствует" в графе о наличии имущества за границей.

Госдума Конституционный суд Ольга Савастьянова Сергей Цукасов

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