Корабли Вьетнама и Филиппин впервые поучаствовали в параде в честь Дня ВМФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Во Владивостоке 40 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли участие в праздновании Дня Военно-морского флота (ВМФ) России, впервые в параде участвовали корабли ВМС Филиппин и Вьетнама, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места события.

Морской парад прошел в акватории Амурского залива в центре Владивостока. Им впервые командовал контр-адмирал Владимир Якушев, недавно возглавивший Приморскую флотилию разнородных сил Тихоокеанского флота.

В параде по случаю Дня ВМФ РФ впервые приняли участие десантный вертолетоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур" и фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг". Всего в мероприятии было задействовано 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, а также 15 единиц военной техники береговых войск, 12 летательных аппаратов морской авиации и более двух тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота.

Организаторы праздника подготовили для гостей культурно-историческую программу, приуроченную к 320-й годовщине учреждения Петром I Андреевского Военно-морского флага. Главную сцену праздника стилизовали под палубы кораблей. В постановках участвовали артисты драматического театра Тихоокеанского флота, ансамбля песни и пляски ТОФ, сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, а также творческие коллективы флота, детские патриотические клубы города Владивостока и Приморского края.

В продолжение праздника в Амурском заливе ракетные корабли имитировали ракетный удар по силам условного противника, малые противолодочные корабли нашли и уничтожили подводную лодку с применением противолодочного оружия, базовые тральщики выполнили траление фарватера и подрыв обнаруженных плавающих мин. Большие десантные корабли и катера высадили десант морской пехоты, которые продемонстрировали гостям свое мастерство. Также свои навыки продемонстрировали специалисты поисково-спасательной службы флота.

Позднее в Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ состоится Главный военно-морской парад. Как ожидается, в нем примут участие более 80 кораблей и воздушных судов. Празднования также пройдут Севастополе, куда на парад приедет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев .

День Военно-морского флота РФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.