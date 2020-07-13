Путин поручил в трехмесячный срок скорректировать нацпроекты

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации подготовить проекты указов по закреплению целей национального развития до 2030 года, а правительству и Госсовету на их основе в трехмесячный срок скорректировать нацпроекты.

"С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, правительством в целом подготовить проекты указов, по которым будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года, как сегодня коллеги и предлагали", - сказал Путин на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Исходя из положений указа, прошу правительство при участии Госсовета в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты", - продолжил президент.

При этом Путин подчеркнул, что "чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которые мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех".

Он также поручил рабочей группе Госсовета подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных властей.

"Конечно, крайне важно усилить постоянную обратную связь с людьми, гражданами. Нужно усилить общественный контроль за реализацией национальных проектов. Очень рассчитываю здесь на активное участие в этой работе Общероссийского народного фронта и Общественной палаты", - добавил Путин.

Ранее в ходе заседания премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что корректировка национальных проектов должна быть завершена до осени, и допустил возможность продления сроков достижения национальных целей до 2030 года.