Поправки в Конституцию РФ вступили в силу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Поправки в Конституцию Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.

ФСО поручено обеспечить официальное опубликование Конституции с внесенными в нее поправками на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), сообщила пресс-служба Кремля.

Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Выработкой предложений к основным поправкам, предложенным президентом, занялась рабочая группа, которая была создана специальным распоряжением.

Поправки были приняты Госдумой, при этом ко второму чтению законопроекта в него была внесена поправка об обнулении президентских сроков для действующего президента. Совет Федерации одобрил поправки. Президент подписал закон. 16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию, в том числе поправку об обнулении, которая позволяет Путину участвовать в двух следующих выборах.

По предложению Путина, поправки должны были вступить в силу в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Утром в пятницу Центризбирком утвердил его итоги: изменения одобрили 77,92% россиян, "против" - 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%.

"Поправки вступают в силу. Вступают в силу без всякого преувеличения по воле народа. Вы знаете мою позицию - изменения, внесенные в Основной закон, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России", - сказал Путин в пятницу на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Путин поблагодарил всех, кто сделал свой ответственный выбор, и отметил высокую явку.

Вместе с тем, президент выразил понимание позиции тех россиян, кто голосовал против принятия поправок. "У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но - нет, жизнь показывает другое", - сказал Путин.