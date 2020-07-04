Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:06Заразились
на 03.07В России 667 883+6 718В мире 10 869 739+175 679

Поправки в Конституцию РФ вступили в силу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Поправки в Конституцию Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.

ФСО поручено обеспечить официальное опубликование Конституции с внесенными в нее поправками на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), сообщила пресс-служба Кремля.

Изменение Конституции

Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Выработкой предложений к основным поправкам, предложенным президентом, занялась рабочая группа, которая была создана специальным распоряжением.

Поправки были приняты Госдумой, при этом ко второму чтению законопроекта в него была внесена поправка об обнулении президентских сроков для действующего президента. Совет Федерации одобрил поправки. Президент подписал закон. 16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию, в том числе поправку об обнулении, которая позволяет Путину участвовать в двух следующих выборах.

В РоссииЧто именно меняется в КонституцииЧто именно меняется в КонституцииЧитать подробнее

По предложению Путина, поправки должны были вступить в силу в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Утром в пятницу Центризбирком утвердил его итоги: изменения одобрили 77,92% россиян, "против" - 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%.

"Поправки вступают в силу. Вступают в силу без всякого преувеличения по воле народа. Вы знаете мою позицию - изменения, внесенные в Основной закон, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России", - сказал Путин в пятницу на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Путин поблагодарил всех, кто сделал свой ответственный выбор, и отметил высокую явку.

Вместе с тем, президент выразил понимание позиции тех россиян, кто голосовал против принятия поправок. "У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но - нет, жизнь показывает другое", - сказал Путин.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

16
ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Россия Владимир Путин Конституция

Новости по теме

Новости

Бизнесмен Зотов из "списка Титова" освобожден из-под стражи

Суд удовлетворил иск Мединского к "Ленте.ру" о защите чести и достоинства

Генпрокуратура отменила постановление об уголовном деле в отношении следователя СКР

Генпрокуратура отменила постановление об уголовном деле в отношении следователя СКР

Живущий во Франции основатель Gulagu.net заочно арестован московским судом

Бизнесмена из "списка Титова" Зотова отпустят из СИЗО после поручения Путина разобраться

Бизнесмена из "списка Титова" Зотова отпустят из СИЗО после поручения Путина разобраться

Что произошло за день: пятница, 3 июля

В Москве по делу о взятке задержали следователя, который вел дела "Кировлеса" и Сугробова

В Москве по делу о взятке задержали следователя, который вел дела "Кировлеса" и Сугробова

Источник назвал имя второго задержанного по делу о хищении 40 млн рублей

МКС уклонилась от космического мусора

МКС уклонилась от космического мусора

Клишас анонсировал разработку законопроекта о голосовании в течение нескольких дней

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');