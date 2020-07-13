Росреестр ответил ФАС на обвинения в нарушениях

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Росреестр не отказывал ФАС России в предоставлении сведений о земельных участках, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее антимонопольщики возбудили административное дело в отношении Росреестра за непредоставление ведомству сведений о земельных участках по мотивированному запросу. Росреестру теперь грозит штраф до 1 млн рублей. В ФАС пояснили, что ведомство отказалось представлять сведения, аргументируя свое решение большим объемом запрашиваемой информации и некорректным оформлением запроса.

"Росреестром был подготовлен ответ (письмо от 19.06.2020), содержащий пояснения в части установленного законодательством РФ порядка запроса сведений об объектах, их правообладателях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в соответствии с федеральным законом", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что сведения, в том числе о правообладателях недвижимости, предоставляются по запросу установленной формы, при этом идентификация объектов недвижимости осуществляется по определенным ими характеристикам.

В ответе Росреестра сообщалось, что по указанному ФАС адресу выявлено более 2,2 тыс. земельных участков. В ведомстве также заявили о готовности помочь антимонопольщикам в подготовке запросов. "Таким образом, Росреестр не отказывал ФАС России в предоставлении сведений", - подчеркнули в Росреестре.