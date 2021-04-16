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Росреестр готов сделать выписки из ЕГРН полностью бесплатными

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Росреестр готовит поэтапный пересмотр тарифной политики вплоть до обнуления стоимости выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) для собственника объекта, сообщил глава ведомства Олег Скуфинский.

Эту инициативу ведомство должно будет согласовать со всеми профильными ведомствами, в том числе с Минфином. Росреестр планирует завершить работу над законопроектом в 2021 году.

"Мы хотим радикально сократить количество этих выписок. Сейчас их 11, мы хотим, чтобы их было две. Чтобы был конструктор выписок, и человек мог сформировать под целевую задачу именно тот набор данных, который ему нужен. Но все это требует комплексного рассмотрения. Сегодня порядка 2,5 млрд рублей поступает за счёт выписок, и этот тот объём, за которого рефинансируется деятельность Росреестра. Поэтому если мы делаем выписку бесплатной, то надо смотреть, за счёт каких источников мы эту сумму компенсируем", - заметил Скуфинский.

Скорее всего, реформа будет реализовываться поэтапно: сначала выписки станут бесплатными для собственников объектов, затем - для всех физических лиц, а в итоге - для всех.

Ранее в пятницу пересмотреть тарифную политику Росреестра предложил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин. Он предложил эту меру как способ борьбы с недобросовестными сайтами-двойниками.

Олег Скуфинский Росреестр Минфин Счетная палата Андрей Батуркин

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