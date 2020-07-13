Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
на 13.07В России 733 699+6 537В мире 12 910 357+192 449

Turkish Airlines объявили планируемые даты начала полетов в Россию

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить авиасообщение с шестью городами России в начале августа. Источник в туротрасли пояснил "Интерфаксу", что гарантий выполнения этих рейсов нет.

В РоссииВ РСТ сообщили о возможном открытии авиасообщения с рядом государств в августеВ РСТ сообщили о возможном открытии авиасообщения с рядом государств в августеЧитать подробнее

"Спустя некоторое время мы вернулись в небо. В результате нашей кропотливой работы с национальными и международными органами здравоохранения мы готовы предложить гибкие возможности для путешествий с соблюдением новых правил безопасности", - говорится в заявлении перевозчика.

С 1 августа авиакомпания планирует начать совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа - по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа - по три и четыре рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону, с 5 августа - по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар.

"Сейчас Turkish Airlines занимаются аннуляцией авиабилетов с вылетами из РФ в июле. Они, безусловно, надеются на возобновление авиасообщения, поэтому ставят рейсы в августе. Однако нет никакой гарантии, что самолеты полетят. Возможно, что-то решится после сегодняшнего телефонного разговора президентов Турции и России", - сообщил порталу "Интерфакс" источник в туриндустрии.

По его словам, авиакомпания увеличила частотность и нацелилась на август потому, что рассчитывает с 15 июля попасть в список Минтранса и Росавиации для возобновления авиасообщения.

"Турция, ОАЭ готовы принимать российских туристов, несмотря на то, что у нас ежедневно выявляется шесть тысяч заболевших коронавирусом. Это беспрецедентный момент, поскольку порог для нас - две тысячи человек в сутки, и пока мы его не достигнем - многие страны не готовы к взаимному открытию границ", - пояснил он.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 10 июля, что правительство России ведет подготовку к возобновлению авиасообщения с другими странами. Предполагается, что это будет происходить на основе принципа взаимности и только с теми государствами, где благополучная эпидемическая обстановка. Переговоры предполагается начать 15 июля.

В свою очередь, Росавиация направила обращения авиационным властям ряда государств с предложениями и условиями возобновления полетов. Некоторые из них уже направили свои ответные предложения "о заинтересованности возобновить авиасообщение". О каких странах идет речь, не уточняется.

Turkish Airlines

Новости по теме

Новости
Дело журналиста Ивана Сафронова

У следствия ФСБ не оказалось вопросов к Сафронову на допросе в понедельник

Внешний долг РФ во II квартале вырос на $19,5 млрд

Дело журналиста Ивана Сафронова

Адвокат Сафронова указал на уникальность его дела

Судья Хахалева, ставшая известной после роскошной свадьбы дочери, лишена полномочий

Судья Хахалева, ставшая известной после роскошной свадьбы дочери, лишена полномочий
Дело журналиста Ивана Сафронова

Советнику главы "Роскосмоса" Сафронову предъявили обвинение в госизмене

У СИЗО "Лефортово" задержана свидетель по делу Сафронова

У СИЗО "Лефортово" задержана свидетель по делу Сафронова

Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит Мосгорсуд

В РСТ сообщили о возможном открытии авиасообщения с рядом государств в августе

В РСТ сообщили о возможном открытии авиасообщения с рядом государств в августе
Дело журналиста Ивана Сафронова

У СИЗО "Лефортово" начались задержания журналистов

У СИЗО "Лефортово" начались задержания журналистов

В месте разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре установлены восемь линий боновых заграждений

В месте разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре установлены восемь линий боновых заграждений
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');