Turkish Airlines объявили планируемые даты начала полетов в Россию

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить авиасообщение с шестью городами России в начале августа. Источник в туротрасли пояснил "Интерфаксу", что гарантий выполнения этих рейсов нет.

"Спустя некоторое время мы вернулись в небо. В результате нашей кропотливой работы с национальными и международными органами здравоохранения мы готовы предложить гибкие возможности для путешествий с соблюдением новых правил безопасности", - говорится в заявлении перевозчика.

С 1 августа авиакомпания планирует начать совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа - по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа - по три и четыре рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону, с 5 августа - по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар.

"Сейчас Turkish Airlines занимаются аннуляцией авиабилетов с вылетами из РФ в июле. Они, безусловно, надеются на возобновление авиасообщения, поэтому ставят рейсы в августе. Однако нет никакой гарантии, что самолеты полетят. Возможно, что-то решится после сегодняшнего телефонного разговора президентов Турции и России", - сообщил порталу "Интерфакс" источник в туриндустрии.

По его словам, авиакомпания увеличила частотность и нацелилась на август потому, что рассчитывает с 15 июля попасть в список Минтранса и Росавиации для возобновления авиасообщения.

"Турция, ОАЭ готовы принимать российских туристов, несмотря на то, что у нас ежедневно выявляется шесть тысяч заболевших коронавирусом. Это беспрецедентный момент, поскольку порог для нас - две тысячи человек в сутки, и пока мы его не достигнем - многие страны не готовы к взаимному открытию границ", - пояснил он.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 10 июля, что правительство России ведет подготовку к возобновлению авиасообщения с другими странами. Предполагается, что это будет происходить на основе принципа взаимности и только с теми государствами, где благополучная эпидемическая обстановка. Переговоры предполагается начать 15 июля.

В свою очередь, Росавиация направила обращения авиационным властям ряда государств с предложениями и условиями возобновления полетов. Некоторые из них уже направили свои ответные предложения "о заинтересованности возобновить авиасообщение". О каких странах идет речь, не уточняется.