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В РСТ сообщили о возможном открытии авиасообщения с рядом государств в августе

В РСТ сообщили о возможном открытии авиасообщения с рядом государств в августе
Фото: Reuters

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия может возобновить авиасообщение с некоторыми странами Евросоюза в августе, также Москва заинтересована в открытии для россиян Турции, сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 10 июля, что правительство России ведет подготовку к возобновлению авиасообщения с другими странами. Предполагается, что это будет происходить на основе "принципа взаимности" и только с теми государствами, где благополучная эпидемическая обстановка по коронавирусу. Переговоры предполагается начать 15 июля.

"Вряд ли с 15 июля это произойдет, потому что помимо заявлений и деклараций, которые до этого были и от других стран - и от Испании и других - существуют еще барьеры, которые реально препятствуют на сегодня не только для россиян въезду в страны шенгенской зоны. Но даже сами страны шенгенской зоны пока полностью не могут друг к другу приезжать с туристскими целями, потому что разный уровень зараженности", - сказал Барзыкин в эфире радиостанции "Москва FM".

Он отметил, что наиболее вероятно возобновление авиасообщения с другими странами в августе. Причем речь идет не только о государствах-членах ЕС, но и о популярных у россиян пляжных направлениях, не входящих в Шенгенское соглашение или Евросоюз. "С августа вполне возможно, например, (будет полететь - ИФ) в Венгрию, но и пляжные направления (тоже могут открыть - ИФ), может быть, в Турцию. Но для этого и у нас уровень зараженности должен быть минимальным", - подчеркнул Барзыкин.

Росавиация направила обращения авиационным властям ряда государств с предложениями и условиями возобновления полетов. Некоторые из них уже направили свои ответные предложения "о заинтересованности возобновить авиасообщение". О каких странах идет речь, не уточняется.

РСТ Юрий Барзыкин ЕС Татьяна Голикова

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