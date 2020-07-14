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Директор Эрмитажа заявил, что музей не должен принимать неограниченное количество посетителей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса продемонстрировала, что у музеев нет необходимости принимать бессчетное количество посетителей, при этом современная культура вполне способна существовать в условиях социального дистанцирования, заявил директор Государственного Эрмитажа, член президиума Российской академии наук, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

"Мы все время - на эмоциональном уровне - объясняли, что музей не должен принимать людей сверх меры, потому что он просто лопнет от бесконечного их количества... А теперь это понятно объективно. В культуре, как и в жизни человека, важны границы, за которые нельзя переходить", - сказал Пиотровский в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

"Так что после этого опыта - ближе чем на 1,5 метра не подходить - нас, возможно, ждет немного другой мир - разделенность, зарегулированность, больший расчет вместо душевности. И период приспособления к более дистанцированному общению будет не прост. Но, может быть, тогда человек станет более ответственным", - добавил он.

По мнению директора Эрмитажа, "культура спокойно может жить с дистанцией" и "столь же спокойно ее преодолевать".

"И кстати, технические средства, о которых мы привыкли думать, что они губят нам жизнь и вымывают из нас все человеческое, тут как раз позволяют культуре преодолевать дистанцию. Нам, конечно, нужно живое общение, но не слишком частое и тесное, чтобы ничего не обесценивалось", - подчеркнул Пиотровский.

Он также отметил, что "если в Эрмитаже каждый день идти и смотреть Рембрандта, то кому-то это не приедается, но, в общем-то, многим может и приесться", при этом "Рембрандт труднее начнет восприниматься".

"Так что с дистанцией мы проходим какой-то важный эксперимент. Может быть, и хороший. Дальше все будет понятнее, но уже сейчас можно размышлять о человеческих результатах происшедшего. И уже ясно, что будет больше не то чтобы порядка, но некого отдаления, которое, возможно, позволит нам больше уважать друг друга", - сказал Пиотровский в беседе с изданием.

Эрмитаж Михаил Пиотровский

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