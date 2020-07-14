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Уилана пока не этапировали в колонию, несмотря на распоряжение об исполнении приговора

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Направленное в СИЗО Мосгорсудом распоряжение об исполнении приговора американцу Полу Уилану, осужденному за шпионаж, в обычных случаях означает скорое этапирование в колонию, однако в ситуации с Уиланом все зависит от переговоров между РФ и США об обмене, сообщила "Интерфаксу" адвокат Уилана Ольга Карлова.

"Обычно это означает, что где-то в течение недели будет этапирование. Но в случае Пола, я думаю, все зависит от переговоров об обмене, насколько успешно они проходят", - сказала Карлова.

По ее словам, в настоящий момент Уилан по-прежнему находится в СИЗО "Лефортово".

Ранее Мосгорсуд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора Уилану. "Распоряжение об исполнении приговора вынесено и направлено в СИЗО 8 июля 2020 года", - сказали в суде.

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана, который, кроме американского, имеет гражданство Ирландии и Канады, а также подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Свою вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют. Приговор Уилану вступил в силу 3 июля.

Источник ранее сообщил "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута. Между тем в МИД РФ заявили, что Москва и Вашингтон не ведут закрытых консультаций по возможности обмена Уилана.

Пол Уилан

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