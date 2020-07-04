В МИД РФ заявили, что Москва не ведет закрытых переговоров с США по обмену Уилана

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон не ведут закрытых консультаций или переговоров по возможности обмена осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, заявил "Интерфаксу" в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В последние недели в связи с окончанием рассмотрения дела Уилана в суде в публичном пространстве появилось довольно много различного рода суждений, в том числе, спекулятивного свойства на эту тему. Упоминалось о неких закрытых консультациях, переговорах по этому вопросу. Я со всей ответственностью заявляю, что подобного рода обсуждения с США не ведутся", - сказал замминистра.

Рябков подчеркнул: "В Вашингтоне знают о наших предложениях, знают о нашей готовности использовать для разруливания, разблокирования всей этой ситуации соответствующие механизмы Совета Европы. Хотел бы упомянуть, что буквально на днях на площадке Совета Европы в Страсбурге российский представитель тоже эту тему заостренно поставил, что есть такой механизм, и им можно и, на наш взгляд, нужно воспользоваться".

"Реакции нет, поэтому все зависит от США. Мы готовы рассматривать различные варианты, но конкретно по сюжету с Уиланом изменений никаких нет, и спекулятивные рассуждения в публичном пространстве не приближают нас к решению нашей главной задачи, а именно найти способ, как вернуть на родину наших соотечественников, осужденных по надуманным обвинениям и захваченных в ряде случаев незаконным образом, в том числе, на территории третьих стран сотрудниками американских правоохранительных органов", - сказал замглавы МИД РФ.

3 июля информированный источник сообщил "Интерфаксу", что обмен Пола Уилана может затянуться. "Пока договоренностей никаких нет, продолжается обсуждение между Москвой и Вашингтоном. Это может занять как несколько недель, так и растянуться на месяцы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также обмен может осложниться эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом, из-за которого практически отсутствует авиасообщение между двумя странами.

Приговор по делу о шпионаже

Мосгорсуд 15 июня признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Уилан вину не признал, но никто из сторон не стал обжаловать приговор и в пятницу, 3 июля он вступил в законную силу.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, "осужденные к лишению свободы направляются для отбывания наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную силу".

Вместе с тем адвокаты Уилана отмечают, что зачастую осужденные могут оставаться в СИЗО на гораздо более длительный срок. "Я не думаю, что Уилана будут спешить этапировать. Я думаю, что пока не будет решен вопрос о его обмене, он будет находиться в следственном изоляторе", - сказал "Интерфаксу" адвокат осужденного американца Владимир Жеребенков.

По словам адвокатов, остается открытым вопрос о подаче Уиланом прошения о помиловании. "Этот вопрос пока остается открытым и будет принят Полом после консультаций с представителями посольств (тех стран, гражданином которых он является - ИФ). В любом случае, этот вопрос будет решен после вступления приговора в силу", - сказала агентству один из адвокатов иностранца Ольга Карлова.

Другой источник ранее сообщил "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках их помилования президентами двух стран.