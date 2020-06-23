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Приговор в отношении Уилана вступит в законную силу 3 июля

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Приговор в отношении осужденного за шпионаж американца Пола Уилана вступит в законную силу в начале июля, если не будет обжалован какой-либо из сторон.

"Перевод приговора Уилан получил только вчера, поэтому если жалоб и представлений на приговор от него, защиты или прокурора не поступит, то в силу приговор вступит 3 июля", - сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде.

Там также уточнили, что жалобы на вынесенный американцу приговор от прокурора в настоящее время в суд не поступало.

Ранее во вторник защита сообщила, что Уилан не будет обжаловать приговор и намерен ждать обмена.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута.

Мосгорсуд 15 июня признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Суд засчитал в срок наказания время нахождения американца под стражей. Таким образом, если приговор в отношении Уилана вступит в силу, то фактически ему предстоит отбыть менее 14,5 лет заключения.

Пол Уилан Мосгорсуд США Москва

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