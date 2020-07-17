С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.

О мере пресечения он рассказал на своей странице в твиттере. Политик также сообщил, что заявил на допросе о том, что считает дело "политически мотивированным", однако следователь сказал, "что отводит показания" и "не будет отражать их в протоколе допроса". Навальный и его адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев отказались подписывать протокол допроса.

Связаться с адвокатами "Интерфаксу" пока не удалось.

Уголовное дело в отношении Навального СК возбудил 2 июля. Оно связано с постом в социальных сетях о ролике в поддержку поправок к Конституции. Одним из героев видео стал ветеран Игнат Артеменко. Навальный в сопроводительном комментарии к записи негативно высказался об участниках съемок.

В СК считают, что Навальный "преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".