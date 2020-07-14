Подрядчика из Татарстана заподозрили в незаконной добыче грунта для трассы М7

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении неустановленных работников ОАО "Каздорстрой", организовавших незаконную разработку карьера при реконструкции трассы М7. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в 2019 году при реконструкции федеральной трассы М7 на территории Зеленодольского района (Татарстан) неустановленные работники предприятия организовали незаконную добычу грунта у села Большие Ачасыры.

"По предварительным данным, площадь карьера составила 23 тыс. кв. м, а ущерб, нанесенный незаконными действиями, превышает 34 млн рублей",- говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье 255 УК РФ (нарушение правил охраны и использования недр).

"Каздорстрою" принадлежит более 200 единиц грузовой и специализированной техники, а также асфальтобетонный завод, говорится в отчете компании за 2019 год. Основными заказчиками предприятия выступают Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана ("Главтатдортранс") и ФГУ "Волго-Вятскуправтодор" (подчиняется Росавтодору)

Согласно списку аффилированных лиц "Каздорстроя" на 30 июня 2020 года, генеральным директором компании является Ильдар Ярулин, основными совладельцами – ряд физлиц.