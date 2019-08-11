В Татарстане открыли трассу М-7, которую перекрывали после утечки химвещества

Участок трассы М-7, где произошла утечка опасного вещества Фото: пресс-служба МЧС РФ по Республике Татарстан/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Возобновлено движение по трассе М-7 в Татарстане, которую ранее в воскресенье перекрывали в Пестречинском районе республики из-за утечки опасного химического вещества.

При этом, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Татарстана, движение возобновлено только в одну сторону - на Москву.

Позднее в МЧС сообщили, что движение по трассе восстановлено в обе стороны.

В воскресенье, 11 августа, около 11 часов утра поступил сигнал о том, что на 829-м километре М-7 вблизи деревни Званка Пестречинского района остановилась автоцистерна, перевозящая тригонокс. Из-за поломки холодильной установки произошла утечка вещества.

По данным МЧС, пострадавших и погибших нет, угроза населению отсутствует.

По информации ведомства, тригонокс перевозился из Бельгии в башкирский город Стерлитамак.

Тригонокс представляет собой бесцветную жидкость. От сильного трения и удара способен взрываться. При воздействии на кожу вызывает дерматиты, трудно поддающиеся лечению. При попадании в организм действует на центральную нервную систему.