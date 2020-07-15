В "Амурстали" рассказали предысторию дела против экс-топ-менеджеров, арестованных после Фургала

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Задержание и последующие аресты двоих депутатов Законодательной думы Хабаровского края и двоих коммерсантов последовали после доследственной проверки на металлургическом заводе "Амурсталь", сообщил журналистам генеральный директор предприятия Григорий Фрейдин.

"У нас проходили опросы сотрудников завода месяца полтора назад. Сотрудников разных подразделений опрашивали. Именно опрашивали. На данный момент, после того, как произошли задержания, никаких обращений не было", - добавил Фрейдин.

Смена руководства на предприятии произошла 27 февраля 2020 года, когда общим собранием был назначен Григорий Фрейдин. Один из совладельцев – Лариса Стародубова безуспешно пыталась оспорить его назначение в суде.

У предприятия два владельца : Павел Бальский– владеет долей 75% через АО "Армада" и Лариса Стародубова – доля 25%. По информации местных СМИ, Стародубова является женой арестованного губернатора Сергея Фургала.

По словам Фрейдина, в январе 2020 года у Бальского сформировались подозрения, что топ-менеджеры завода используют "серые" схемы для вывода средств. Бальский обратился в правоохранительные органы.

"В связи с его (Павлом Бальским - ИФ) подозрениями, что часть тех оборотных средств, которые в виде кредитов были на завод привлечены – незаконным образом вывели из оборота. Я могу предположить, если заявления были поданы в январе и сейчас произошли задержания, значит за 6-7 месяцев правоохранительные органы нашли достаточно оснований для доказательства", - сказал Фрейдин.

Общая сумма незаконно выведенных средств завода, по подсчетам нового руководства предприятия, исчисляется сотнями миллионов рублей.

Кроме того, в марте 2020 года на официальном сайте завода "Амурсталь" сообщалось: "Уходя со своего поста, бывший гендиректор Сергей Кузнецов подписал приказы о выплате так называемых "золотых" парашютов своим заместителям Сергею Зюбру, Дмитрию Козлову и Ольге Бушуровой на общую сумму 5,6 млн рублей. После его увольнения касса завода осталась совершенно пустой".

Что касается арестованных бизнесменов Евгения Аверьянова и Николая Шухова, то их также подозревают в мошенничестве, связанных с заводом "Амурсталь".

Как сообщалось, 10 июня были арестованы двое действующих депутатов Законодательной думы Хабаровского края – Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. Ранее они оба были топ-менеджерами завода "Амурсталь". Кузнецов – гендиректором, Козлов – его заместителем по безопасности. Всем четверым задержанным по подозрению в мошенничестве (статья 30 ч. 3, статья 159 ч. 4 УК РФ - ИФ) до 8 сентября была избрана мера пресечения – арест. 15 июля защита меру пресечения обжаловала. Документы направлены в Центральный районный суд Хабаровска.