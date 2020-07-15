Финдиректор "Магнита" уйдет из компании

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Елена Милинова оставит пост финансового директора "Магнита", проработав в "первом призыве" топ-менеджеров после смены основного акционера весной 2018 года.

С 15 июля и.о. финдиректора стал Дмитрий Иванов, сообщила компания. У него 20-летний опыт работы в розничном секторе в области корпоративных финансов, а в "Магнит" он пришел в октябре 2019 года на позицию директора по контроллингу после девяти лет работы в "Ленте".

В "Ленте" ранее работал нынешний СЕО "Магнита" Ян Дюннинг, а Милинова пришла на предыдущем этапе обновления менеджмента, когда основным источником пополнения топ-кадров для компании была X5 Retail Group.

Милинова в 2014-2016 годы занимала пост CFO Х5, а после - аналогичные должности в "Мега Фарм" и Marathon Group (в мае 2018 года приобрела 11,8% акций "Магнита" у ВТБ. В "Магнит" она пришла в начале апреля 2018 года. В этом ритейлере она отвечала за комплекс вопросов, связанных с финансовой деятельностью розничной сети, за формирование новой финансовой стратегии и ее запуск, курировала создание общего центра обслуживания и централизацию ряда основных бизнес-функций.

Как считает Дюннинг, процитированный в пресс-релизе, Милинова внесла большой вклад в развитие компании в период трансформации ее бизнеса.

По данным на май, она владела 0,013537% акций "Магнита".

После ухода Милиновой в правлении "Магнита" остается девять человек.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по выручке. На конец марта под управлением компании было 20,86 тыс. магазинов, включая 14,594 тыс. магазинов "у дома", 472 супермаркета и 5,794 тыс. магазинов дрогери. В I квартале выручка компании выросла на 18,5%, до 376,038 млрд рублей.