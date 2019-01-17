Президентом "Магнита" станет экс-глава "Ленты" Ян Дюннинг

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" вводит новую должность: в структуре управления компании появится пост президента, его займет экс-глава "Ленты" Ян Дюннинг, пишет РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, о назначении может быть объявлено в ближайшее время.

В прошлом году у "Магнита" сменился акционер, а затем и управленческая команда. В марте основатель сети Сергей Галицкий продал 29,1% акций группе ВТБ. Весной исполнительным директором ритейлера была назначена Ольга Наумова, которая ранее около пяти лет возглавляла сеть магазинов "Пятерочка" (принадлежит главному конкуренту "Магнита" - X5 Retail Group). В июне она стала главным исполнительным директором.

Дюннинг ушел из "Ленты" в декабре прошлого года. Он руководил компанией почти десять лет - прошел многолетний акционерный конфликт в "Ленте" (его кандидатуру на посту гендиректора поддерживали TPG и "ВТБ Капитал", которым противостояли Дмитрий Костыгин и Август Мейер), при нем компания провела IPO, стала крупнейшей сетью гипермаркетов в России и третьим по размеру выручки ритейлером - после X5 Retail Group и "Магнита".

По словам источника РБК, и Дюннинг, и Наумова входили в число кандидатов на пост главы компании, с которыми вел переговоры еще Галицкий в 2017 году, но тогда стороны не договорились. Наумова как гендиректор будет по-прежнему отвечать за всю работу "Магнита" и возглавлять правление, в которое войдет Дюннинг. Экс-глава "Ленты" будет сосредоточен на продвижении стратегии и взаимодействии со стейкхолдерами, а Наумова как гендиректор будет подотчетна ему и совету директоров, описывает газета новую схему иерархии в "Магните".

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. В 2013-2016 годах компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 года уступила лидерство X5 Retail Group. Сейчас "Магнит" ставит задачу вернуть лидерство на российском рынке.

"Лента", в свою очередь, переживает не лучшие времена: в III квартале 2018 рост ее выручки существенно замедлился - до 12,5% с 16,6% во II квартале. Это самая низкая квартальная динамика, которую демонстрировал ритейлер (исходя из опубликованных данных с первого квартала 2013 года). До 2016 года, пока темпы не набрала X5 Retail Group, "Лента" была самым быстро растущим публичным ритейлером в России. Так, в 2015 году выручка компании выросла на 30,3%. В 2016 и 2017 годах рост замедлился до 21,2% и 19,2% соответственно. Осенью прошлого года ритейлер объявил, что в 2019 году замедлит органический рост, поскольку откроет значительно меньше новых магазинов по сравнению с 2018 годом.