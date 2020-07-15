Голикова призвала организовать длительное меднаблюдение за переболевшими COVID-19

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за пациентами, которые перенесли коронавирусную инфекцию, нужно установить длительное наблюдение в диспансерном режиме, включая медобследования.

"Мы пока еще не знаем, каковы будут отдаленные последствия у людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме. Поэтому считаю необходимым обеспечить длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами, установить периодичность и объемы соответствующих медобследований в зависимости от возраста, степени тяжести заболевания и других факторов, обеспечить соответствующую систему реабилитации", - сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса в среду.

Она также отметила, что коронавирус сказался не только на физическом, но и на психологическом состоянии людей. По словам Голиковой, в период эпидемии по заданию Минздрава Российская академия образования и психологи при поддержке Минобрнауки провела ряд исследований по мониторингу психологического состояния населения.

"Разработан ряд методик для диагностики и коррекции эмоционального состояния, и мы считаем, такие исследования должны быть продолжены. Психологическое состояние населения не менее важно, чем физиологическое", - подчеркнула вице-премьер.

Она также напомнила, что Россия приняла активное участие в изучении коронавируса, и сейчас на территории страны циркулируют "более ста" штаммов вируса SARS-CoV-2. "Отечественные образцы стали заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости вируса", - сказала Голикова.

Ранее Роспотребнадзор отчитывался о том, что проводит работу по анализу циркулирующих в России штаммов коронавируса. Эксперты пришли к выводу, что пока у вируса нет серьезных и опасных мутаций, которые влияли бы на его свойства.