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Противники поправок в Конституцию выстроились в очередь в центре Петербурга

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Петербургские активисты в среду начали сбор подписей против поправок в Конституцию РФ на Малой Садовой улице: противники поправок образовали живую очередь длиной более 600 метров на Невском проспекте.

Как передал корреспондент "Интерфакса", около 19:00 несколько десятков активистов собрались на Малой Садовой. Среди участников оказались депутаты Законодательного собрания северной столицы Борис Вишневский и Максим Резник.

Городские власти не согласовали митинг, однако организаторы акции начали сбор подписей против недавних поправок в Конституцию без флагов и плакатов. Чтобы соблюдать социальную дистанцию, противники поправок выстроились в очередь на тротуаре Невского проспекта: по наблюдениям корреспондента "Интерфакса", очередь протянулась более чем на 600 метров, от Малой Садовой за Аничков мост, и продолжает расти. Сотрудники полиции не препятствуют собравшимся.

Ранее власти Санкт-Петербурга отказали активистам в согласовании митинга против поправок в Конституцию. Мероприятие планировалось провести на площади Ленина, являющейся гайд-парком.

Конституция РФ Петербург

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