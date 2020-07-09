В Москве и Петербурге из-за COVID-19 не разрешили митинги кампании "Нет!" против поправок

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы отказала заявителям из кампании "Нет!" в согласовании митинга против признания итогов голосования по поправкам в Конституцию, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь инициировавшей кампанию "Открытой России" Константин Фомин.

Причиной стал запрет проведения массовых мероприятий во время пандемии коронавируса. Акция была запланирована на 15 июля на Пушкинской площади.

Отказало в согласовании митинга и правительство Петербурга.

Ранее в четверг у директора "Открытой России" Андрея Пивоварова и координатора движения Татьяны Усмановой (были заявителями митинга в Москве) прошли обыски. Также сотрудники правоохранительных органов пришли к муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, другому координатору "Открытки" Ольге Горелик, шеф-редактору "МБХ Медиа" Сергею Простакову и в офис "Открытой России", координатору "Правозащиты Открытки" Алексею Прянишникову.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Галяминой Михаил Бирюков, все девять обысков идут по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.

Фомин сообщил "Интерфаксу", что в движении обыски связывают с подачей заявки на митинг 15 июля против поправок в Конституцию.

В январе ряд оппозиционеров по предложению "Открытой России" запустили кампанию "Нет!", чтобы организованно высказаться против поправок в Конституцию. Они собирали подписи, проводили акции во время агитационной кампании, а также организовали экзитполы на участках.