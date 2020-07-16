В Москве к концу года опустеет до 10% площадей в торговых центрах

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Москве к концу 2020 года в торговых центрах могут опустеть до 8-10% торговых площадей, прогнозируют аналитики компании JLL.

Руководитель отдела исследований Владислав Фадеев объяснил рост вакантности двумя причинами: это и ухудшение состояния экономики в результате пандемии, и ввод новых торговых центров.

К концу июня 2020 года вакантность в московских торговых центрах увеличилась на 1,1 п.п. - с 4,1% на конец 2019 года до 5,2%.

С начала года в столице открыли ТЦ общей площадью 142 000 кв. м. Во втором полугодии ожидается открытие еще 187 000 кв. м качественных торговых площадей. Если не произойдет переносов сроков, ввод 2020 года в два раза превысит объем нового предложения 2019 года.