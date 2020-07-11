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Посещаемость московских ТЦ достигла 70% от докарантинного уровня

Посещаемость московских ТЦ достигла 70% от докарантинного уровня
В торгово-развлекательном центре "Европейский"
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Снятие ограничений с непродовольственного ритейла способствует росту посещаемости торговых центров в столице, сообщил официальный телеграм-канал комплекса экономической политики Москвы в субботу.

Как отмечается в сообщении, сейчас в московских ТЦ на тысячу квадратных метров приходится 239 покупателей. Это 70% от докризисных показателей, сказали в мэрии.

По ее оценке, на прошлой неделе среднесуточный оборот розницы вырос на 48% по сравнению с концом марта.

А рестораны и фудкорты увеличили объемы продаж на 61%, подчеркивается в заявлении мэрии.

Как сообщалось, ограничения, введенные из-за коронавируса, в частности, с непродовольственных магазинов в Москве были сняты 1 июня.

В субботу оперштаб сообщил, что суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 6 611. Всего в стране на сегодня 720 547 зараженных новым коронавирусом. В частности, в Москве, по его данным, 678 новых случаев COVID-19 за сутки, 29 смертей и 1 002 выздоровевших.

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Москва Коронавирус

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