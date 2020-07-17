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Собянин заявил о надежде на возвращение экономики Москвы к развитию за полгода

Собянин заявил о надежде на возвращение экономики Москвы к развитию за полгода
Фото: Reuters

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Экономика Москвы, пострадавшая от пандемии коронавируса и соответствующих ограничений, может вернуться к нормальному развитию в течение полугода, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Экономический кризис

"Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета", - сказал он.

По его словам, с поэтапным снятием ограничений бизнес "начал хорошо восстанавливаться - торговля, общепит, малые и средние предприятия".

"По сути, кассовые обороты малого и среднего бизнеса с 1 января по сегодняшний день примерно такие же, как в прошлом году. Внутри отраслей сегментарно все изменилось. Например, стало меньше продаж в торговых центрах, но сильно выросли дистанционные продажи. Бизнес начал перестраиваться", - отметил мэр.

По его оценке, из-за коронавируса бюджет Москвы недополучит 500-600 млрд рублей в текущем году.

"Тем не менее, мы последние годы создавали финансовый запас прочности. У Москвы ведь нет громадного резервного фонда, нам никто денежек не подкинет и не напечатает. Но за счет хоть и небольшого запаса по-прежнему четко выплачиваем бюджетникам зарплату. При этом еще и на пандемию выделяем дополнительно - на реконструкцию больниц, создание новых отделений, закупку лекарств, средств защиты, на поддержку бизнеса. Мало того, что у нас скукожились доходы, теперь появились новые расходы на 270 млрд", - сказал Собянин.

При этом он не исключил, что городу придется прибегнуть к заимствованиям.

"Даже если нам придется занимать в конце года, мы займем. Потому что у нас практически нет заемных средств. Всего 30 млрд на наш бюджет. У столицы большой запас прочности. А вложения в инфраструктуру привлекают инвестиции в развитие города", - добавил он.

Москва Сергей Собянин

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