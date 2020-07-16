Задержанного за экстремизм петербуржца заподозрили в оправдании теракта в новозеландской мечети

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Житель Петербурга Игорь Юрков, задержанный в мае за оскорбления в соцсети, подозревается и в оправдании терроризма, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Установлено, что Юрков оставил во "ВКонтакте" комментарии, в которых прослеживается оправдание действий Брентона Тарранта", - сказал он.

Таррант 15 марта 2019 года устроил стрельбу в мечетях города Крайстчерча в Новой Зеландии, в результате которой погиб 51 человек, были ранены 49.

Вместе с тем 31-летний Юрков является фигурантом уголовного дела об экстремизме. Как сообщалось, его задержали в мае за оскорбительные комментарии во "ВКонтакте", унижающие людей по признакам пола, религии и национальности. В сентябре Выборгский суд Петербурга уже привлекал Юркова к административной ответственности за аналогичное поведение.

Мера пресечения в отношении фигуранта не изменялась: он находится под подпиской о невыезде, добавил источник.