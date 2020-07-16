Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:27Заразились
на 16.07В России 752 797+6 428В мире 13 554 477+230 947

Задержанного за экстремизм петербуржца заподозрили в оправдании теракта в новозеландской мечети

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Житель Петербурга Игорь Юрков, задержанный в мае за оскорбления в соцсети, подозревается и в оправдании терроризма, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Установлено, что Юрков оставил во "ВКонтакте" комментарии, в которых прослеживается оправдание действий Брентона Тарранта", - сказал он.

В РоссииОмич получил 2,5 года колонии за одобрение теракта в Новой ЗеландииЧитать подробнее

Таррант 15 марта 2019 года устроил стрельбу в мечетях города Крайстчерча в Новой Зеландии, в результате которой погиб 51 человек, были ранены 49.

Вместе с тем 31-летний Юрков является фигурантом уголовного дела об экстремизме. Как сообщалось, его задержали в мае за оскорбительные комментарии во "ВКонтакте", унижающие людей по признакам пола, религии и национальности. В сентябре Выборгский суд Петербурга уже привлекал Юркова к административной ответственности за аналогичное поведение.

Мера пресечения в отношении фигуранта не изменялась: он находится под подпиской о невыезде, добавил источник.

Петербург Новая Зеландия

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд не стал менять Фургалу меру пресечения

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Рособрнадзор сообщил о мощной хакерской атаке на сайт с результатами ЕГЭ

Дело журналиста Ивана Сафронова

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР
Экономический кризис

В Москве к концу года опустеет до 10% площадей в торговых центрах

В Москве к концу года опустеет до 10% площадей в торговых центрах

Российские производители начали добиваться введения 80%-ых пошлин на импортные томаты

Пандемия коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Источник узнал о задержании вице-мэра Томска по подозрению во взяточничестве

Опрос выявил раскол в армянской общине Москвы в связи с делом сестер Хачатурян

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');