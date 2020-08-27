Австралиец получил пожизненный срок за теракты против мусульман в Крайстчерче

Брент Таррант Фото: Reuters

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - 29-летний гражданин Австралии Брентон Таррант приговорен к пожизненному заключению в Новой Зеландии за совершение двух терактов против мусульман в Крайстчерче, сообщает ВВС. В резльтате терактов погиб 51 человек. Суд лишил его права на условно-досрочное освобождение.

Пожизненный приговор без права УДО вынесен впервые в истории страны, отмечает АР. Судья Кэмерон Мэндер заявил, что преступления Тарранта, ставшие следствием извращенной и опасной идеологии, были настолько жестоки, что и пожизненный срок не может их искупить.

"Вы действовали бесчеловечно, - сказал судья. - Вы намеренно убили трехлетнего малыша, который прижался к ноге отца".

Таррант признан виновным в убийстве 51 человека, покушении на жизнь еще 40 и в терроризме. Вынесение приговора продолжалось четыре дня. Судья в последний день в течение почти часа подробно напоминал Тарранту о каждом, кого он убил или ранил. Он отметил, что несмотря на формальное признание вины, Таррант похож на человека, которому стыдно или который раскаивается.

Подсудимый ранее признал вину по всем пунктам. От последнего слова он отказался и сообщил, что не возражает против пожизненного срока.

Бойня в Крайстчерче

Суд и следствие установили, что 15 марта 2019 года Таррант устроил стрельбу в мечети Аль-Нур. После первой серии выстрелов, которая продолжалась примерно полминуты, он вернулся к машине, взял еще один ствол, вернулся в мечеть и продолжил стрелять. Все это он снимал на вебкамеру и транслировал в фейсбуке.

Затем он поехал в исламский центр Линвуда, где выстрелил в двух человек и обстрелял снаружи окна. Из центра выбежал мужчина, который выхватил у Тарранта оружие и отогнал его. После этого его догнала полиция.

После задержания он заявил, что собирался устроить стрельбу в еще одной мечети, а затем сжечь все три здания, но не успел.

Гособвинитель Барнаби Хоуз заявил, что Таррант начал планировать теракт за несколько лет до его исполнения, а его целью было убить как можно больше людей. По данным следствия, он подробно изучал районы, где расположены местные мечети, их планировку и выяснял, когда в них больше всего людей.

Последствия терактов

Незадолго до нападения Таррант выложил и в сети манифест, в котором рассказал, как формировалось его мировоззрение, и выступил против того, чтобы европейские и англоязычные страны принимали мигрантов-мусульман. Копия текста была отправлена премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн. Правительство страны запретило этот текст.

После терактов в Крайстчерче парламент Новой Зеландии принял закон о почти полном запрете частного владения автоматическим и полуавтоматическим оружием армейского образца. Тем, у кого такое оружие уже было, правительство пообещало его выкупить.

Комментируя приговор Тарранту, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в тюрьме он лишится известности и платформы для высказывания, и выразила надежду, что больше о нем никто никогда не услышит.