"Черкизово" купит у Cargill завод по производству полуфабрикатов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово" (GCHE), один из крупнейших в России производителей мясной продукции, купит у Cargill завод по производству полуфабрикатов из мяса птицы в Ефремове Тульской области. Стороны подписали предварительное соглашение о сделке.

"Ожидается, что сделка будет закрыта через несколько месяцев в случае одобрения российских регулирующих органов", - сообщила пресс-служба "Черкизово".

"Будучи вертикально интегрированным производителем мяса, мы видим значительную синергию приобретаемого завода с нашей существующей цепочкой поставок", - заявил через пресс-службу гендиректор группы Сергей Михайлов. По его словам, "Черкизово" планирует увеличить мощность предприятия в будущем.

"Хочу также отметить, что это приобретение хорошо согласуется с нашими стратегическими планами по увеличению доли продуктов с добавленной стоимостью и расширению присутствия в канале HoReCa, который должен стать существенным источником выручки для компании", - добавил он.

Cargill построила завод по переработке мяса птицы на базе многопрофильного производственного комплекса компании в Ефремове в 2013 году. Инвестиции составили $40 млн, сообщается на сайт компании. Предприятие поставляет на российский рынок куриные наггетсы, а также другие продукты из куриного мяса - преимущественно в рестораны McDonald's.

У "Черкизово" семь комплексов по производству курятины, а также группа арендует производственный комплекс "Белой птицы". Также у группы 16 свиноферм, пять мясоперерабатывающих предприятий (а также предприятие ГК "Самсон - продукты питания", в которой компания имеет 75%), две линии убоя, девять комбикормовых заводов, 12 элеваторов, земельный банк площадью 300 000 га и комплекс полного цикла по производству индейки в Тамбове.

В 2019 году группа увеличила продажи куриного мяса на 22%, до 663 020 тонн. Продажи свинины выросли на 16%, до 274 590 тонн. Объем производства в сегменте свиноводства увеличился на 15%, до 284 170 тонн. В сегменте мясопереработки продажи увеличились на 7%, до 245 600 тонн. Продажи мяса индейки в 2019 году остались на уровне предыдущего года, составив 39 410 тонн.

В 2019 году выручка компании выросла на 19,6%, до 120,1 млрд рублей. Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО упала на 43,8%, до 6,751 млрд рублей.

Основными владельцами компании являются члены семьи Михайловых-Бабаевых.