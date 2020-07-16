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Решение о дате проведения "Бессмертного полка" еще не принято

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Решение о проведении запланированного на 26 июля шествия "Бессмертного полка" еще не принято, сообщили "Интерфаксу" сопредседатель одноименного Общероссийского движения, народный артист СССР Василий Лановой.

Он уточнил, что решение будет принято завтра.

Ранее источник "Интерфакса", участвующий в подготовке акции, сообщал, что организаторы шествия "Бессмертный полк" рассматривают возможность переноса акции, предварительно запланированной 26 июля, на осень. Эту информацию в разговоре с агентством подтверждал и Лановой. Он сообщил, что организаторы акции рассматривают возможность переноса акции на 2 или 3 сентября.

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Шествие "Бессмертного полка" уже несколько лет проходит в России 9 мая, в День Победы. Из-за коронавируса в этом году мероприятие прошло пока только в виртуальном формате.

26 мая президент РФ Владимир Путин предложил провести марш "Бессмертного полка" 26 июля, в День Военно-морского флота, однако не исключил, что он вновь может быть перенесен в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Мнения опрошенных "Интерфаксом" 10 июля специалистов о проведении "Бессмертного полка" разделились: одни сочли угрозу коронавируса сохраняющейся, а другие - что достаточно будет масок и дистанции.

Бессмертный полк Василий Лановой

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